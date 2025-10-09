Україна

У боротьбі за нагороду хавбек набрав 48% голосів.

Півзахисника Педріньйо да Сілву було визнано найкращим гравцем донецького Шахтаря за підсумками вересня. Про це повідомляє прес-служба клубу.

27-річний бразилець набрав 48% голосів, що дозволило йому випередити Ізакі Сілву, Артема Бондаренка та Луку Мейрелліша.

Минулого місяця Педріньйо провів три матчі, в яких оформив дубль у зустрічі проти львівського Руху (4:0).

Після восьми турів Шахтар очолює УПЛ, випереджаючи Динамо та Кривбас на одне очко.

Раніше повідомлялося, що Шахтар націлився на захисника Карабаха.