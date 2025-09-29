Україна

Півзахисник Шахтаря Педріньйо прокоментував матч проти Руху (4:0).

В рамках 8-го туру УПЛ Шахтар здобув розгромну перемогу над Рухом.

"Дуже радий за голи й особливо за перемогу команди. Знали, що гра буде складною, тож потрібно було показати свій футбол. Дякувати Богові, команда зіграла чудово й гідно, щоб здобути перемогу", — сказав Педріньйо в коментарі Shakhtar TV.

Сам Педріньйо в цій грі відзначився двома голами. Ще два на рахунку Мейрелліша та Ізакі.

"Марлон віддав чудову передачу, і я подякував йому за асист у роздягальні – мені залишалося тільки забити. У другому епізоді ми оборонялися, Педро Енріке вибив м’яч уперед, і я вдало пройшовсь із м’ячем та завершив атаку. Дуже радий цим двом голам".



"Гадаю, тактично зіграли дуже добре. Арда Туран вдало розставив нас на полі, що дозволило показати якісний футбол. Ми розуміли, що матч буде непростим, адже минулого року двічі зіграли з Рухом унічию. Цього разу продемонстрували хороший футбол, пресинг, відбір м’яча та були ефективними в атаці – саме це зрештою і принесло перемогу".



"Насправді ця перемога дуже важлива і позитивно вплинула на команду. Вважаю, ми постійно прогресуємо, навіть у попередніх матчах створювали багато моментів. Цього разу нам вдалося реалізувати свої нагоди. Це була вражаюча перемога", — завершив гравець.

Завдяки цій перемоги Шахтар вийшов на перше місце в турнірній таблиці УПЛ.

Раніше свій коментар по грі дав головний тренер команди Арда Туран.