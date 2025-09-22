Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та луганська Зоря.

Донецький Шахтар та луганська Зоря завершуватимуть шостий тур української Прем'єр-ліги матчем на Арені Львів.

Арда Туран, після нічиєї проти харківського Металіста 1925 (1:1), залучив до стартового складу Коноплю праворуч у захисті, тоді як Криськів гратиме в опорній зоні, а Педріньйо да Сілва та Педріньйо Азеведо розташуються на флангах атаки.

Младен Бартулович, на тлі поразки від ковалівського Колоса (1:3), використав із перших хвилин Янича та Вантуха в обороні, тоді як Саленко гратиму в центрі поля.

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові — Бондаренко, Криськів, Очеретько — Педріньйо да Сілва, Еліас, Педріньйо Азеведо.

Запасні: Фесюн, Арройо, Марлон Гомес, Швед, Ізакі, Вінісіус, Грам, Глущенко, Назарина, Лукас, Мейрелліш, Фарина.



Зоря: Сапутін — Жуніньйо, Джордан, Башич, Янич, Вантух — Попара, Андушич, Саленко — Слесар, Будківський.

Запасні: Турбаєвський, Косівський, Пердута, Ескінья, Головкін, Дришлюк, Мічин, Руан, Маткевич, Горбач.



Гра Шахтар — Зоря почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.