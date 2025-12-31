Інше

Крлишній захисник збірної України продовжить свої виступи у Казахстані.

Актобе на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з українським захисником Іваном Ордецом.

Деталі угоди з 33-річним українцем не розголошуються, але відомо, що він дістався казахстанському безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента.

Попереднім клубом Ордеца був Бохум, який він залишив минулого літа.

За підсумками сезону-2025 Актобе посів п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Казахстану.

Також наголосимо, що головним тренером Актобе є болгарський фахівець Ніколай Костов, який раніше працював в Україні.