Крлишній захисник збірної України продовжить свої виступи у Казахстані.
Іван Ордец, ФК Актобе
31 грудня 2025, 15:42
Актобе на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з українським захисником Іваном Ордецом.
Деталі угоди з 33-річним українцем не розголошуються, але відомо, що він дістався казахстанському безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента.
Попереднім клубом Ордеца був Бохум, який він залишив минулого літа.
За підсумками сезону-2025 Актобе посів п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Казахстану.
Також наголосимо, що головним тренером Актобе є болгарський фахівець Ніколай Костов, який раніше працював в Україні.