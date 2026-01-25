Інше

Угода розрахована до кінця поточного року.

Казахський футбол сколихнула справжня трансферна сенсація. Футбольний клуб Актобе офіційно оголосив про підписання контракту зі знаменитим португальським півзахисником Луїшем Нані.

Новина про перехід стала справжнім шоком для футбольної спільноти. Ще минулого року вінгер оголосив про прощання з професійним спортом, проте пропозиція Актобе змусила ветерана змінити плани. 39-річний футболіст приєднався до команди на правах вільного агента, підписавши контракт до кінця поточного року.

Нані, відомий своїми виступами за Манчестер Юнайтед (перемога в Лізі чемпіонів та 4 титули АПЛ) та тріумфом на Євро-2016 зі збірною Португалії, має додати команді досвіду та креативу в атаці.