Контракт 23-річного українця з житомирським клубом розрахований на три з половиною сезони.

Полісся на своєму офіційному сайті оголосило про підписання контракту з нападником львівських Карпат Ігорем Краснопіром.

Угода з 23-річним українцем розрахована на три з половиною роки. У складі "вовків" футболіст виступатиме під 95 номером.

За даними ЗМІ, сума трансферу становила близько трьох мільйонів доларів, 10% з яких належать львівському Руху.

Цього сезону Краснопір провів 18 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що Михайліченко продовжив контракт із Поліссям.