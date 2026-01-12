Контракт 23-річного українця з житомирським клубом розрахований на три з половиною сезони.
Ігор Краснопір, ФК Полісся
12 січня 2026, 16:20
Полісся на своєму офіційному сайті оголосило про підписання контракту з нападником львівських Карпат Ігорем Краснопіром.
Угода з 23-річним українцем розрахована на три з половиною роки. У складі "вовків" футболіст виступатиме під 95 номером.
За даними ЗМІ, сума трансферу становила близько трьох мільйонів доларів, 10% з яких належать львівському Руху.
Цього сезону Краснопір провів 18 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав одну гольову передачу.
