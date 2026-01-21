Україна

Клуби достроково припинили оренду бразильця.

Львівські Карпати на своєму офіційному сайті оголосили про відхід захисника Корінтіанса Дієго Паласіоса.

Клуби вирішили достроково розірвати орендну угоду 26-річного еквадорця, яка була розрахована до кінця сезону.

Паласіос перебрався до складу "левів" влітку минулого року. На його рахунку два матчі без результативних дій.

Після першої половини сезону Карпати посідають дев'яте місце в УПЛ.

Раніше повідомлялося, що Карпати з поразки розпочали збори в Іспанії.