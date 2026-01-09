Україна

Ростислав Лях покинув Рух та продовжить кар’єру у Карпатах — клуби домовилися про трансфер 25-річного захисника.

Захисник Руху Ростислав Лях змінив один львівський клуб на інший. 25-річний українець приєднався до Карпат, повідомляє офіційний сайт "жовто-чорних".

Деталі трансферу та термін контракту не розкривається.

Лях приєднався до Руху у жовтні 2020 року. Відтоді оборонець провів у складі "жовто-чорних" 90 матчів в усіх турнірах, у яких забив 2 голи та віддав 5 асистів.

Також Лях провів 5 матчів за Рух-2. Як представник "жовто-чорних" Ростислав зіграв 7 матчів у складі молодіжної збірної України.

Нагадаємо, новим головним тренером Карпат став 45-річний іспанський фахівець Франсіско Фернандес.