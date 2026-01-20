Україна

Львів’яни мінімально поступилися південнокорейському Теджону у дебютному матчі Франа Фернандеса.

Львівські Карпати провели перший контрольний матч у межах навчально-тренувальних зборів в Іспанії. Підопічні Франа Фернандеса мінімально програли віцечемпіону Південної Кореї — Теджону з рахунком 1:2.

Львів’яни вдало розпочали поєдинок і вже на 9-й хвилині відкрили рахунок. Ярослав Карабін скористався точним пасом Федора, вийшов на ударну позицію та холоднокровно пробив повз голкіпера — 1:0.

Корейська команда швидко відновила рівновагу: на 26-й хвилині Теджон зрівняв рахунок. Наприкінці першого тайму матч загострився — після грубого фолу проти Федора між гравцями виникла сутичка. У підсумку червоні картки отримали Едсон у складі Карпат та Жоау Віктор у Теджона, і обидві команди догравали матч у меншості.

У другому таймі гра була менш динамічною, однак на 84-й хвилині корейський клуб скористався контратакою та забив вирішальний м’яч. Таким чином Карпати зазнали поразки (1:2) у дебютному матчі іспанського наставника Франсіска Фернандеса.

Наступний контрольний матч львів’яни проведуть 22 січня проти Реала Мурсія Б. Початок зустрічі — о 12:00 за київським часом.