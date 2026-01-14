Україна

Вінгер завершив оренду в Руху та став повноправним гравцем львівської команди.

22-річний вінгер Ілля Квасниця офіційно став повноправним гравцем Карпат, повідомляє пресслужба клубу.

Минулої зими Квасниця приєднався до Карпат на правах оренди, але через обмежений ігровий час у складі Владислава Лупашка не зміг закріпитися в основі. У першій половині сезону він виступав за Рух, провівши 14 матчів, забивши один гол і зробивши одну результативну передачу.

Цим переходом Квасниця став четвертим гравцем, який цього сезону перейшов із Руха до Карпат. Раніше львівський клуб підписав Віталія Холода, Ростислава Ляха та Марка Сапугу.

На момент зимової паузи обидві команди мали по 19 очок і ділили 9-10 місця в турнірній таблиці УПЛ.