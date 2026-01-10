Україна

Кадрова робота перед початком зборів.

Абсолютний дебютант української Прем’єр-ліги зразка поточного сезону Кудрівка оголосила про підписання двох нових футболістів.

Склад команди Василя Баранова поповнили захисник Ярослав Кисіль та центральний півзахисник Олександр Бєляєв.

22-річний гравець лінії оборони перейшов на правах оренди з черкаського ЛНЗ до кінця сезону.

26-річний гравець центру поля підписав повноцінний контракт до літа 2027 року.

Кисіль у першій частині сезону провів 98 хвилин у трьох матчах, тоді як Бєляєв у складі Олександрії через травму на полі не з’являвся.