Кадрова робота перед початком зборів.
Ярослав Кисіль, фото ФК Кудрівка
10 січня 2026, 13:17
Абсолютний дебютант української Прем’єр-ліги зразка поточного сезону Кудрівка оголосила про підписання двох нових футболістів.
Склад команди Василя Баранова поповнили захисник Ярослав Кисіль та центральний півзахисник Олександр Бєляєв.
22-річний гравець лінії оборони перейшов на правах оренди з черкаського ЛНЗ до кінця сезону.
26-річний гравець центру поля підписав повноцінний контракт до літа 2027 року.
Кисіль у першій частині сезону провів 98 хвилин у трьох матчах, тоді як Бєляєв у складі Олександрії через травму на полі не з’являвся.