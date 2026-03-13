Іспанія

Бразильський нападник розглядає варіант із відходом через розбіжності щодо зарплати та брак підтримки від фанатів.

Вінісіус Жуніор залишає відкритими всі варіанти щодо свого майбутнього, включно з можливим трансфером із мадридського клубу.

За інформацією джерела, Реал Мадрид досі не задовольнив фінансові апетити гравця. Переговори про продовження співпраці тривають, проте сторони поки не дійшли згоди, а чинна угода бразильця з "вершковими" розрахована до літа 2027 року.

Окрім фінансового аспекту, оточення 25-річного футболіста зазначає, що Вінісіус розчарований поведінкою вболівальників. Попри значний внесок гравця в успіхи команди протягом останніх років, він відчуває суттєве послаблення підтримки з боку трибун.

Наразі ринкова вартість Вінісіуса Жуніора за версією порталу Transfermarkt становить 150 мільйонів євро.

