Загартовані вулицею авантюристи в образі загадкових лідерів... безперечно, для паралелей між Дієго Сімеоне й Томасом Шелбі з "Гострих картузів" є місце. Нещодавно вони об'єдналися в рамках промо-кампанії фільму від Netflix "Безсмертний", заснованому на серіалі про вигадану кримінальну родину з Бірмінгема. Пояснюємо суть співпраці й чому вболівальників не має здивувати можлива поява Антуана Грізманна в подобі зіграного Кілліаном Мерфі персонажа.

Про що ця ініціатива?

Атлетіко й Netflix підписали пов'язану з фільмом "Безсмертний" (виходить 20 березня) угоду. У ньому має продовжитися історія Томмі Шелбі після подій "Гострих картузів". Клуб рекламуватиме стрічку в своїх соцмережах, тоді як за участі гравців першої команди, включно з Антуаном Грізманном, Хосе Марією Хіменесом, Адемолою Лукманом, Александером Серлотом і Коке, буде знято короткометражний промо-фільм.

За даними джерел The Athletic, під час домашнього матчу проти Хетафе в чемпіонаті (14.03) господарів поля в якості охоронців супроводжуватимуть актори в образах персонажів "Гострих картузів". Своїх уболівальників Атлетіко перенесе в Бірмінгем 1930-х років: на стадіоні з'явиться паб "Гарнізон", працюватиме натхненний відповідними часами барбершоп, а актори роздаватимуть фанам газети й берети.

Також на екранах Метрополітано буде показано спеціальне шоу. Вся ця ініціатива є разовою угодою з Netflix. Кошти Атлетіко отримає за використання стадіону, задіяння гравців і рекламу в соцмережах. У той же час очікується, що подібні кампанії матимуть місце й у майбутньому, хоча фінансові деталі наразі не розголошуються й поки що співпрацю розраховано не на роки вперед.

Чому це відбувається?

Ця угода — найновіший крок Netflix назустріч спортивній індустрії. У грудні ФІФА оголосила про угоду з Netflix Games щодо запуску відеогри, присвяченої цьогорічному чемпіонату світу. У Netflix також працювали над різними документальними проєктами про спорт, включно з популярною Formula 1: Drive to Survive і фільмом Baila, Vini ("Танцюй, Віні") про Реал Мадрид і Вінісіуса Жуніора.

Керівництво Атлетіко ж експериментує з клубним маркетингом. Це відбувалося ще до того, як американська компанія Apollo Sports Global стала мажоритарним акціонером клубу в листопаді. Раніше CEO Атлетіко Мігель Анхель Хіль-Марін найняв кількох топ-менеджерів, включно з колишнім CEO Ла Ліги Оскаром Майо, який став корпоративним директором. В останні місяці клуб робив деякі незвичайні кроки. У липні минулого року Грізманн, Коке й Маркос Льоренте стали "шефами на день", щоб прорекламувати серіал Disney+ "Ведмідь".



У 2025 році клуб підписав угоду з Red Bull до 2027 року. В офіційній заяві зазначалося, що компанія енергетичних напоїв братиме участь у матчах і великих подіях на стадіоні Метрополітано. Раніше Атлетіко вже домовився з брендом AlphaTauri (модний напрямок компанії Red Bull) про одяг для чоловічої і жіночої команд.

До цієї угоди з Netflix у Латинській Америці відбувся прем'єрний показ серіалу Disney+ "O11ZE: New Generation", головний герой якого — одержимий футболом підліток грає за Атлетіко Мадрид у третьому сезоні, тоді як клуб продовжує фігурувати й у четвертому. Прем'єра 20 знятих в Аргентині та Іспанії епізодів відбудеться пізніше цього року.

Стадіон Атлетіко прийматиме й деякі значні позафутбольні заходи. Так, Bad Bunny проведе 10 концертів на Метрополітано пізніше цього року (550 тисяч квитків розібрали протягом усього кількох днів у травні 2025-го). На Метрополітано також проводилися "вітальні вечори" на честь нових гравців, як це було з Конором Галлагером у 2024 році.

Ganándose a la afición desde el minuto 1.

Hablando en español.

Gritando el ‘Aupa @Atleti’.



A Conor Gallagher no le cabe la sonrisa en la cara 👀



🔗 https://t.co/G2mTBmUuHw pic.twitter.com/HwZTGdWmFk — DAZN España (@DAZN_ES) August 21, 2024

За 2025-й комерційні доходи Атлетіко зросли більш ніж на 25%: з 90,16 млн євро в сезоні-2023/24 до 113,46 млн в 2024/25 без урахування окремих заходів, концертів і VIP-зон — джерел доходу, які клуб використовує максимально. Цієї ж кампанії мадридці сподіваються досягнути позначки в 500 млн.

Чому саме "Гострі картузи"? За чутками, зв'язок у тому, що девіз клубу ("Coraje y Corazón", тобто сміливість і серце) добре перегукується з філософією родини Шелбі.

Кінематографічний досвід Атлетіко

Президент мадридців Енріке Сересо — продюсер понад 10 тисяч фільмів, одна з найвпливовіших постатей іспанської кіноіндустрії. Між 2003 і 2005 рока на футболках клубу в рамках промо-угоди з'являлися назви кількох фільмів Columbia Pictures, включно з "Людина-павук 2", "Хеллбой" і "Метод Хітча". Це стало причиною виникнення деяких сюрреалістичних кадрів, наприклад, коли Гаррісон Форд і Вілл Сміт позували у футболках Атлетіко на прем'єрах.

Здавалося, що саме це Сересо й мав на увазі, коли перед другим, березневим матчем проти Барселони в півфіналі Кубка Іспанії-2025/26 відповідав, чи тривожить його Ламін Ямаль. "У Барси є Ламін? У нас є Хуліан (Альварес), Том Форд, Сміт і багато інших", — здивував іспанських журналістів президент Атлетіко.

Кінематографічний досвід інших клубів

У чомусь подібний піар-хід відбувся в січні 2024 року, коли на Стемфорд Брідж Челсі приймав Фулгем. Тоді група чоловіків у зелених жакетах на стадіоні чистила зуби, тримаючи в руках книги. Сталося це незадовго до виходу фільму "Аргайл", спін-офу "Кінгсмен".

Тодішній керманич господарів поля Маурісіо Почеттіно після матчу заявив, що був у курсі ситуації, і додав, що, на його думку, на видовищність матчу вона не вплинула. "Вболівальникам, думаю, таке має подобатися. Вважаю, що це виглядає дуже, дуже добре. На прем'єру запросили й мене".

Гравці бірмінгемської Астон Вілли Теммі Абрагам, Джейдон Санчо, Езрі Конса й Морган Роджерс минулого тижня відвідали прем'єру "Безсмертного". У 2018 році керманич клубу Унаї Емері (тоді очолював Арсенал) жартував, що перегляд "Гострих картузів" допомагає йому у вдосконаленні англійської.

У той же час творець серіалу Стівен Найт уболіває за Бірмінгем Сіті. Минулого літа вийшов документальний фільм від Prime "Збудовано в Бірмінгемі: Брейді й "сині" (прізвисько клубу)", виконавчим продюсером якого виступив якраз Найт. У стрічці, до зйомок якої долучився міноритарний власник і легендарний квотербек НФЛ Том Брейді, розповідалося про повернення Бірмінгем Сіті до Чемпіоншипу після одного сезону в Першій лізі.

Чи конфліктує угода Атлетіко з правилами Ла Ліги?

Джерела The Athletic повідомляють, що будь-яка діяльність клубів поза полем не входить до компетенції організаторів турніру. Це стосується й усього, що не впливає на перебіг ігор і/або трансляції матчів. Все інше ж залишається на розсуд самих клубів — відповідно до регламенту Ла Ліги щодо контролю реклами, централізованого комерційного використання прав і правил телевізійних трансляцій.

Довідка про компанію

