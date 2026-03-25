Київське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про продовження контракту із вінгером Владиславом Кабаєвим.

Нова угода з 30-річним українцем розрахована до літа 2028 року.

Кабаєв виступає у складі "біло-синіх" із 2022 року. На його рахунку 125 матчів, у яких він забив 11 голів та віддав 14 гольових передач.

Нинішнього сезону Владислав відіграв 24 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав три асисти.

Після 21 туру Динамо набрало 41 очко та посідає четверте місце в УПЛ, відстаючи від лідерів ЛНЗ та Шахтаря на шість балів.