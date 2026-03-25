Нова угода діятиме до 30 червня 2028 року.
Владислав Кабаєв, ФК Динамо Київ
25 березня 2026, 19:22
Київське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про продовження контракту із вінгером Владиславом Кабаєвим.
Нова угода з 30-річним українцем розрахована до літа 2028 року.
Кабаєв виступає у складі "біло-синіх" із 2022 року. На його рахунку 125 матчів, у яких він забив 11 голів та віддав 14 гольових передач.
Нинішнього сезону Владислав відіграв 24 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав три асисти.
Після 21 туру Динамо набрало 41 очко та посідає четверте місце в УПЛ, відстаючи від лідерів ЛНЗ та Шахтаря на шість балів.