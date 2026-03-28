Україна

Головний тренер збірної України U-21 про нічию з Литвою та підготовку до матчу проти Угорщини.

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса прокоментував нічийний матч проти Литви та поділився планами на наступний поєдинок відбору Євро-2027 проти Угорщини, який відбудеться 31 березня.

"Матч можна оцінювати з різних точок зору. Результат — одна з них, і, очевидно, він не такий, як ми очікували. Але це не єдиний і не найважливіший аспект у такому процесі, як наш. Ми багато уваги приділяємо тому, як ми граємо, і в цьому сенсі команда зробила крок уперед. Ми були впізнаваною командою, яка мала контроль, баланс та здатність створювати моменти. Є статистичні дані, які відображають нашу перевагу, наприклад, 19 ударів загалом порівняно з 3 у суперника", — зазначив Мельгоса.

Він підкреслив, що головне завдання команди — підвищити ефективність реалізації моментів та мінімізувати помилки:

"Виходячи з цього, аналіз має дві сторони. З одного боку, ми здатні домінувати та стабільно створювати моменти. З іншого — нам усе ще потрібно забагато зусиль для реалізації, а в певні моменти супернику достатньо зовсім малого, щоб завдати нам шкоди. Саме в цьому полягає наступний крок для команди: перетворити це домінування на більшу ефективність, мати більш реальну присутність у штрафному майданчику та контролювати ті дрібні деталі, як-от поодинокі епізоди, які в підсумку дорого нам обходяться".

Мельгоса також розповів про підхід до роботи з командою після матчу:

"Після матчу, не здобувши бажаного результату, навіть незважаючи на те, що ми були кращими в самому процесі гри, команді також боляче. Тому це швидше час для підтримки, ніж для глибокого аналізу. Ми поговорили, відзначили старання хлопців та зробили кілька коротких зауважень щодо деяких ситуацій, за які ми поплатилися. Але я думаю, що найголовніше — це не те, що говориться одразу після гри, а та робота, яку ми робимо в наступні дні".

Щодо підготовки до наступного суперника він підкреслив важливість організаційної дисципліни та концентрації:

"У вівторок ми граємо в Угорщині. Це ще один інтенсивний, добре організований суперник, який дуже зосереджений на компактності, жорсткій боротьбі за другі та нічийні м'ячі, а також на швидких переходах з оборони в атаку. Для нас важливо добре підготуватися до єдиноборств, правильно завершувати наші атаки та уникати ситуацій, коли нас застають зненацька під час перехідних фаз. Перш за все, ми маємо показати бажання та самовіддачу бути тут, адже бути частиною національної збірної — це привілей для всіх нас", — підсумував тренер.

Раніше стало відомо, що СБУ провела обшуки в асистента Мельгоси у збірній України U-21 та випускника PASS.