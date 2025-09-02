Україна

Колишній журналіст та коментатор повідомив про резонансні події навколо тренерського штабу молодіжної збірної України.

Відомий футбольний журналіст, коментатор та блогер Віктор Вацко, який зараз називає себе "просто вболівальником", розповів про серйозний скандал у структурі національних збірних України.

За його словами, Служба безпеки України провела обшуки у помешканні Кирила Мазура, асистента головного тренера збірної України U-21 Унаї Мельгоси.

"Є одна річ, яка в контексті збірних турбує мене навіть більше, ніж футбол. Тому що до всього футбольного зараз так само додаються і довкола футбольні моменти. Ви ж памʼятаєте навесні розслідування Михайла Співаковського про корупцію в українському футболі? Виявляється, корупція в українському футболі є. Тільки от Михайло хотів повести усіх трошки сильно в протилежний бік. Нюанс у тому, що повʼязнули у корупції саме ті, хто хотів чесними непідкупними вустами одеського Шерлока заплямувати імена інших людей.

Найгірше в цій історії, що дуже серйозні нюанси з людьми, які працюють у системі збірних, дуже серйозні. У будинку асистента Мельгоси з молодіжної збірної Кирила Мазура Служба безпеки України провела обшуки.

Наскільки мені відомо, у цілій низці, ну, давайте я так скажу, неохайних моментів фігурує ім'я асистента Сергія Реброва Гліба Платова. І наскільки мені відомо, там питання ого-го якісь серйозні. Просто я не можу про все говорити, доки компетентні органи не до кінця виконали свою роботу. І в даному випадку це не те, що якийсь там блогер собі щось там нафантазував сам чи з чиєїсь подачі, якісь фоточки до чогось там приклеїв і вуаля все, мафію розкрив. Ні, тут, друзі, тут не дитяча пісочниця. Тут, я вам скажу, з того, що я знаю, рівень вимальовується просто колосальний.

Ну ви просто вдумайтеся. Ви розумієте, що таке обшуки від Служби безпеки України? Ви знаєте, що для проведення обшуків потрібні санкції. А якщо санкції отримано, це означає, що порушено кримінальну справу. І ви ж розумієте, що виходить, що члени тренерських штабів збірної України фігурують у цій кримінальній справі. Це безпрецедентна історія в українському футболі. Це дуже серйозна історія. Дуже неприємна історія. Історія, яка б'є за репутацією, зокрема Української асоціації футболу.

Члени тренерських штабів національної, молодіжної збірних України в епіцентрі корупційних скандалів, якими опікується поліція, Служба безпеки України. Ви уявляєте? І зараз мені дуже цікаво, як УАФ реагуватиме на цю історію. Мені дуже цікаво, чи буде від УАФ якась реакція. Я вважаю, що не реагувати на такий безлад, на такий репутаційний удар просто неможливо. Подивимося. Така, я вам скажу, маркерна ситуація.

Розумієте парадокс у чому? Ноунеймам футбольним, там самопроголошеним суперзнавцям, заслужені люди, імениті люди, люди, які десятиліттями кар'єру собі робили, довірили важливі посади. А тепер що виходить? Така плата за довіру? Бо це корупційна тінь на Андрія Шевченка. Це корупційна тінь на Сергія Реброва. Мені дуже цікаво, якою буде реакція УАФ. Я вважаю, що вона має бути, ну, давайте я так скажу, жорсткою та безкомпромісною", – сказав Вацко в ефірі Вацко LIVE.

Зазначимо, що Кирило Мазур має тренерську ліцензію УЄФА рівня B та є одним із випускників аналітичних курсів PASS, засновником яких є Гліб Платов — асистент головного тренера Сергія Реброва у національній збірній України.