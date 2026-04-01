Наставник "синьо-жовтих" поділився своїми емоціями після гри з Албанією.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував перемогу своєї команди у товариському матчі проти Албанії (1:0).

"Коли на гравців не було такого тиску, як у грі проти Швеції, вони показали все, що можуть. Сьогодні було дуже багато моментів, ми могли забивати більше і що для мене найголовніше, зіграли на нуль, не пропустили жодного м'яча.

Звичайно, без тиску грати легше. Суперник грав інакше, і це не така силова збірна, як Швеція. Але, як я вже казав, треба думати про себе. Гравці були налаштовані, і вони дійсно показали високий рівень гри.

Заміна Віталія Миколенка перед стартовим свистком? Він отримав травму. Він був у складі, але на розминці відчув дискомфорт у привідному м'язі, та буде лікуватися. Він каже, що не серйозно, але поберегли його.

Олександр Сваток завжди отримує свої хвилини. На жаль, сьогодні не було такої можливості – я вважаю, що якщо центральні захисники увійшли до гри, то краще їх не міняти. Тому я вибачусь перед Олександром, бо він завжди приїжджає до збірної на будь-який виклик.

Інформація ЗМІ про те, що я готовий залишитись у збірній? Я не збираюся нічого підтверджувати чи спростовувати. Запитайте у тих, хто дав цю новину, чи вона перевірена, запитайте — звідки у них така інформація.

На жаль, ми всі незадоволені, бо не змогли пройти на чемпіонат світу. З Албанією це була товариська гра, і я вдячний гравцям, які налаштувалися на матч", — сказав Ребров в ефірі MEGOGO.

