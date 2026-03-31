Досвідченого тренера збірної Румунії госпіталізували після інциденту на теоретичному занятті.

Головному тренеру збірної Румунії Мірчі Луческу, якого кілька днів тому знову було терміново госпіталізовано через погіршення стану здоров’я, стало зле під час теоретичного заняття команди після матчу проти Туреччини (0:1).

За інформацією джерела, інцидент стався під час розбору епізоду з пропущеним голом. Наставника роздратували відповіді гравців Денниса Мана та Андрея Раціу, які брали участь у моменті. Зокрема, один із футболістів, як вказується, не продемонстрував належної концентрації, що викликало емоційну реакцію тренера.

Повідомляється, що після цього Луческу різко відчув погіршення самопочуття та знепритомнів. Йому оперативно надали медичну допомогу, після чого фахівця доставили до лікарні в Бухаресті.

Лікарі провели необхідні обстеження, зокрема коронарографію. За попередніми даними, стан тренера наразі стабільний, а серйозних ускладнень не зафіксовано. Очікується, що найближчим часом стане відомо більше деталей щодо стану здоров’я досвідченого спеціаліста та його подальшої роботи зі збірною.

