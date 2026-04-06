Україна

Команда Василя Баранова опустилась до зони перехідних матчів, обмінявшись місцями з колективом Сергія Нагорняка.

На завершення розлогої програми двадцять другого туру української Прем’єр-ліги глядачі отримали протистояння двох команд, які ще в минулому сезоні боролись поміж собою в Першій лізі за право підвищитись за класом, а нині проводять дебютну кампанію на рівні "елітної" першості. Відповідно кам’янець-подільському Епіцентру та Кудрівці нині значно більш важливо виконати проміжне завдання для будь-якого новачка — закріпитись на найвищому рівні з першої спроби.

Утім, зробити це в реаліях нашої ліги з високою щільністю турнірної таблиці цього року буде надзвичайно складно, тож не дивно, що колективи Сергія Нагорняка та Василя Баранова в підсумку наразі боряться лише за можливість не потрапити до зони перехідних матчів. Власне, це й було головним питанням перед їхньою другою очною зустріччю в поточній кампанії, тоді як першу залишив за собою саме колектив із Чернігівської області.

За умов, коли обом команда конче необхідно здобувати максимум залікових балів, у реаліях нашого футболу ми отримуємо напружений двобій, проте навряд чи хтось очікує від такої гри підвищеної результативності. От ніхто в підсумку й не здивувався через це, коли побачили після першого тайму відсутність змін на табло стадіону Лівий Берег. Опоненти якісно боролись, а от із створенням гольових моментів з обох сторін було доволі сутужно.

За великим рахунком, ми могли пригадати лише нагоди в двох гравців, чиї прізвища пов’язані з попередньою, більш прохолодною порою року: Мороза та Морозка, які ударами з дальньої відстані загрожували воротам по обидва боки поля, але влучністю не відрізнялись. Таким чином нам залишалось сподіватись, що після перерви комусь пощастить усе ж таки більше.

Для того, щоб цим "кимось" стала в підсумку його команда, Баранов і робив заміну з появою моторного Козака на початку другого тайму. Але Кудрівка навпаки ще більше притиснулась до власних володінь, і зрештою отримала за це покарання. Карлос Рохас на правому фланзі на 56 хвилині дещо незграбним дриблінгом примудрився провести м’яч аж повз трьох суперників, після чого поклав обвідний удар у дальній верхній кут, а далі… Далі він побіг святкувати цей приголомшливий постріл, і геть забув при цьому, що не треба знімати футболку, маючи в пасиві попередження. Вийшов чи не найбільший казус поточного сезону на рівному місці.

Команда Нагорняка таким чином мала в меншості тримати переможний рахунок ще понад пів години ігрового часу, від чого тренер, вочевидь, не міг почувати себе спокійно. І в Кудрівки насправді виник момент, коли дійсно можна було розраховувати бодай на порятунок у цій грі. Удар Гусєва на 81 хвилині з відскоку від подачі з лівого флангу в центрі чужого штрафного, але після нього м’яч полетів просто на трибуни. Тож Епіцентр таки взяв реванш за поразку в першому колі, і тепер ситуація в підвалинах таблиці саме на його користь.

У наступному турі кам’янець-подільський Епіцентр гостюватиме в луганської Зорі, тоді як Кудрівка вдома зіграє проти криворізького Кривбасу.

Епіцентр — Кудрівка 1:0

Гол: К. У. Рохас, 56

Епіцентр: Білик — Кирюханцев (Григоращук, 90+1), Мороз, Кош, Климець — Себеріо, Миронюк, Запорожець — К. У. Рохас, Сидун (Супряга, 85), Сіфуентес.

Кудрівка: Яшков — Гусєв, Сердюк, Коллахуазо, Мачелюк — Сторчоус, Кая (Лєгостаєв, 72), Глущенко (Нагнойний, 58) — Світюха (Козак, 46), Овусу (Таїпі, 63), Морозко (Пушкарьов, 63).

Попередження: К. У. Рохас, Кирюханцев