За путівку до фіналу чернівецький клуб боротиметься з киянами на полі в Тернополі.

Менш ніж за два тижні жовто-чорні продовжать боротьбу за трофей у матчі проти одного з найтитулованіших клубів країни — київського Динамо. Як офіційно повідомляє пресслужба ФК Буковина, організатори затвердили наступні деталі проведення поєдинку 1/2 фіналу:

Півфінальний поєдинок Кубка України між чернівецькою Буковиною та київським Динамо відбудеться у вівторок, 21 квітня, о 18:00 у місті Тернопіль на полі Тернопільського міського стадіону імені Романа Шухевича.

Цікаво, що команди зустрічатимуться на цій стадії турніру другий рік поспіль. Минулого року, у півфіналі Кубка України сезону 2024/2025, матч між цими командами завершився впевненою перемогою київського Динамо з рахунком 4:1.