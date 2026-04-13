Україна

Команда Віталія Пономарьова стримала фаворита на власному полі за рахунок стандартів.

На початку жовтня минулого року в українській Прем’єр-лізі сталась гучна подія — черкаський ЛНЗ розгромив донецький Шахтар на Арені Львів (4:1), і відтоді команда Віталія Пономарьова низкою успішних виступів не відпускала "гірників" подалі від себе в чемпіонських перегонів. Паритет поміж командами зберігся в підсумку аж до двадцять третього туру національної першості, коли вони зустрічались поміж собою знову, але вже на черкаському Центральному стадіоні й з очевидними перспективами наблизитись до "золотих" медалей у разі успіху.

Центральному стадіону — центральний матч туру, а, можливо, і всього другого кола нашого чемпіонату. І ніяк інакше бути не могло. "Гірники" підходили до цієї гри на тлі зрозумілої втоми після єврокубкового протистояння проти нідерландського АЗ Алкмар із щасливим для них фіналом (3:0), тож Арда Туран не мав можливості уникнути ротації й змінив аж шістьох гравців у кожній із ланок польових футболістів у стартовому складі власної команди. Віталій Пономарьов, очевидно, такої потреби не мав.

Утім, на стиль гри Шахтаря на початку матчу це не вплинуло, і зрештою контроль м’яча від гостей таки завершився позитивним для них чином. Уперше в 2026 році "гірники" відзначились голом ще до завершення 15 хвилини, коли на 11 оберті секундної стрілки під удар Аліссона з передачі Траоре до правого флангу штрафного невдало підставив голову Рябов, спрямувавши м’яч у сітку власних воріт.

Однак ЛНЗ при цьому зміг позначити свій головний козир у цій грі у вигляді стандартів майже одразу, тоді як суперники це не збагнули до перерви, і продовжували вибивати м’ячі на кутові, що тільки грало на користь господарям поля. У підсумку, на 28 хвилині навіс Кузика від кута поля з лівого флангу завершився в центрі штрафного ударом головою від Горіна, який при цьому розбив чоло об Траоре, але відправив м’яч у Бондаря, від якого відскок також полетів у сітку. Тож це два автоголи в центральній грі Великоднього вікенду.

Та й сам матч був дуже гарною афішою для нашого футболу, оскільки команди прагнули не закриватись і контролювати м’яч, а навпаки постійно просувати його вперед. Особливо добре це вдалось Шахтарю вже на 28 хвилині, коли лише одного вибивання від Різника від власного штрафного вистачило для того, щоб Егіналду вже в центрі чужих володінь за спиною Траоре, який зібрав на собі всіх опонентів, пробив повз Паламарчука злету.

Після цього "гірники" захотіли збити темп матчу, але натомість знову наблизили лінію атаки суперників до власних воріт. І коли ЛНЗ вчергове почав отримувати кутові на половині суперників, то вже причаїлось відчуття наближення чергового гола команди Пономарьова. І він зрештою стався вже в компенсований час, коли Кузик знову подавав від кута поля з лівого флангу, а Ассінор у два дотики розібрався з ударом у центрі штрафного, чому наче ніхто й не намагався завадити.

Отже, ми побачили такий перший тайм, після якого залишалось лише забажати продовження банкету. Але у ворогів були інші плани, тож замість 15 хвилин перерва тривала майже годину, і за цей час, зрозуміло, усе могло перегратись по кілька разів. І в підсумку радикальні зміни таки відбулись.

ЛНЗ вирішив тримати результат, тоді як Туран замінив Педріньйо да Сілву в центрі поля, а на перший момент біля воріт Паламарчука від Коноплі ми взагалі чекали лічені секунди. Проте голкіпер забрав удар низом. Як потім упорався й з ударами головою від Траоре та Егіналду. Останній, до речі, так активно літав над чужим штрафним, що вибив плече під час невдалого падіння на газон з удару боковими ножицями.

І за моментами Шахтар явно переграв суперників після перерви, як і за всіма статистичними показниками. Навіть за фолами, бо й без нервів команда Турана не змогла обійтись. Оскільки третій гол від жодної із сторін цього дня ми так і не побачили, а на рахунку ЛНЗ був хіба що момент із ривком Микитишина через правий фланг та прострілом на Пастуха, але Конопля завадив статись голу. Тож нічия, яка взагалі на жодне з питань не відповіла.

У наступному турі черкаський ЛНЗ гостюватиме в ковалівського Колоса, тоді як донецький Шахтар поїде на матч-відповіді до нідерландського АЗ у рамках Ліги конференцій УЄФА, після чого прийматиме житомирське Полісся.

ЛНЗ — Шахтар 2:2

Голи: Бондар, 28 (авт.), Ассінор, 45+4 — Рябов, 11 (авт.), Егіналду, 34

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Горін, Муравський, Драмбаєв — Рябов, Дідик, Пастух — Кравчук (Твердохліб, 79), Ассінор (Микитишин, 63), Кузик.

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Марлон Сантос, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Назарина (Невертон, 77), Педріньйо да Сілва (Очеретько, 46) — Аліссон, Траоре, Егіналду (Матвієнко, 86).

Попередження: Аліссон, Бондар