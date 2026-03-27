Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, який відбувся 26 березня 2026 року.
Україна - Швеція, Getty Images
27 березня 2026, 00:53
Збірна України в матчі 1/2 фіналу раунду плейоф відбору ЧС-2026 в іспанській Валенсії поступилася Швеції (1:3), упустивши шанс поборотися за путівку на мундіаль.
Команда Грема Поттера відкрила рахунок вже на шостій хвилині зусиллями Віктора Йокереса, після чого на старті другого тайму форвард Арсеналу оформив дубль.
Потім у середині другого тайму Йокерес оформив хет-трик, реалізувавши пенальті.
Остаточну крапку в матчі поставив дебютант "синьо-жовтих" Матвій Пономаренко із голом на 92 хвилині.
Україна — Швеція 1:3
Голи: Пономаренко, 90+2 — Йокерес, 6, 51, 73 (пен.).
Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Бондар, Миколенко — Ярмолюк, Калюжний (Гуцуляк, 60), Судаков (Пономаренко, 77) — Циганков, Ванат (Яремчук, 60), Зубков (Очеретько, 60).
Швеція: Нордфельдт — Лагербільке, Гін (Старфельт, 37), Лінделеф, Гудмундссон (Свенссон, 77) — Йоханссон, Аярі (Бергвалль, 77), Карльстрем, Нюгрен — Еланга (Сванберг, 90+4), Йокерес.
Попередження: Тимчик, Трубін — Нордфельдт.