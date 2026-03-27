Збірна України в матчі 1/2 фіналу раунду плейоф відбору ЧС-2026 в іспанській Валенсії поступилася Швеції (1:3), упустивши шанс поборотися за путівку на мундіаль.

Команда Грема Поттера відкрила рахунок вже на шостій хвилині зусиллями Віктора Йокереса, після чого на старті другого тайму форвард Арсеналу оформив дубль.

Потім у середині другого тайму Йокерес оформив хет-трик, реалізувавши пенальті.

Остаточну крапку в матчі поставив дебютант "синьо-жовтих" Матвій Пономаренко із голом на 92 хвилині.

Україна — Швеція 1:3
Голи: Пономаренко, 90+2 — Йокерес, 6, 51, 73 (пен.).

Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Бондар, Миколенко — Ярмолюк, Калюжний (Гуцуляк, 60), Судаков (Пономаренко, 77) — Циганков, Ванат (Яремчук, 60), Зубков (Очеретько, 60).

Швеція: Нордфельдт — Лагербільке, Гін (Старфельт, 37), Лінделеф, Гудмундссон (Свенссон, 77) — Йоханссон, Аярі (Бергвалль, 77), Карльстрем, Нюгрен — Еланга (Сванберг, 90+4), Йокерес.

Попередження: Тимчик, Трубін — Нордфельдт.