Football.ua оцінює дії футболістів збірної України у матчі кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Футбольний уболівальник може пробачити різноманітні невдачі улюбленої команди. Але ніколи вболівальницьке серце не пробачить байдужості. На жаль, свідками саме байдужості з боку футболістів національної збірної України ми стали напередодні ввечері в матчі проти Швеції. 20 років очікувань на потрапляння нашої команди до фінальної частини мундіалю тоді пронеслись перед очима за мить. А наступного разу, якщо випаде така нагода, пронесуться й іще чотири зверху.

Не спрацювало в цій грі банально нічого. Ані стартовий малюнок, ані тренерська реакція за ходом гри, ані виконавська майстерність футболістів, у наявності якої нас переконували всі ці роки. І, що найбільш прикро, навіть сліду того самого вогню в очах не було помітно. Таким чином помирає колектив і вся та атмосфера, яку ретельно роками відновлювали довкола національної збірної.

Цикл завершено, і завершено повним та ганебним фіаско, але замість визнання помилок ми почули розмірковування про якісь там "два місяці до завершення контракту". Що ж, почекаємо. Три роки чекали, то чом би якісь два місяці ще не почекати. Готуємось до Албанії. Навіщо? "Не знаємо", цитуючи класика. А наших "синьо-жовтих" друзів залишається лише привітати з виходом до наступного етапу — вони за нового тренера швидко знайшли робочу схему для гри. Ми ж на це витратили три роки, а неначе й від початкової точки не відірвались.

Football.ua оцінює гру футболістів збірної України у матчі на Естадіо Сьютат де Валенсія (за 10-бальною шкалою).

Україна



Анатолій Трубін — 2,5. Пропущених голів могло бути більше. Тут немає чого додати до роботи воротаря, у площину воріт якого припало чотири постріли, один з яких був виконаний із пенальті, а ще один змусив м’яч облизнути стійку. І також був момент на початку другого тайму, коли шведи мали забивати другий гол раніше, аніж це в підсумку сталось. Але Трубін правильно вибрав позицію. Анатолій і пенальті, узагалі-то, міг потягнути, але трохи не вистачило вдачі.

Олександр Тимчик — 2,0. Здається, що з моменту появи інформації про дискваліфікацію Коноплі тільки й було розмов про наш правий фланг оборони. У підсумку вирішили використати Тимчика, який після травми, що було цілком передбачувано, був настільки сирим, що навіть Гордон Рамзі відмовився б його готувати. Наслідки такого вибору ми побачили вже з перших хвилин, як і каскад критичних помилок у захисті, що призводили інколи до суттєвого загострення біля наших воріт, а інколи — і до пропущених голів. А ще з роками від фірмової швидкості Олександра не залишилось і згадки, а це був чи не єдиний його справжній козир.

Ілля Забарний (2,0) — Валерій Бондар (2,5) — 2,0. Виступ нашого капітана цього вечора взагалі зайвий раз не виникає бажання обговорювати, бо це був суцільний провал. У всіх трьох пропущених м’ячах Забарний має брати на себе відповідальність, бо на такому рівні боятись грати на верхових м’ячах — це просто смішно, та й концентрація в епізоді з "підставою" від Тимчика під час третього пропущеного теж треба розбирати ще й у контексті дій Іллі в тій ситуації. Бондар, на якому все ж таки зупинили вибір у ролі другого в цій парі, при цьому якимось дивом уникав безпосередньої участі в цьому апофеозі помилок, хоча розгрібати наслідки потім також мав на рівні з іншими.

Віталій Миколенко — 3,0. Глядачам виступ нашого лівого захисника в підсумку сподобався найбільше, і не в останню чергу це відбулось через той момент у першому таймі, який, напевно, був найбільш гострим у нашому виконанні за стартових 50 хвилин. Та й загалом у просуванні м’яча Миколенко продемонстрував себе сміливо, як і мало б бути, але одна справа просунути м’яч уперед, а інша доставити його партнерам. Із останнім проблеми були й у Віталія.

Єгор Ярмолюк — 3,0. Очікуваний обсяг роботи наш центральний півзахисник виконував, але навіть у діях Ярмолюка був помітний непритаманний поспіх. Таке враження інколи складалось навіть, що команда буквально не зігравалась увесь цей час підготовки, який мала. А індивідуальних якостей, як виявилось, нам бракує навіть на рівні порівняння із Швецією.

Іван Калюжний — 2,0. Супер-Іван цього разу був одним із складових супер-провалу, бо банально не пасував під сценарій гри через свою повільність. Звичайно, швидкий пропущений м’яч зламав нам усі плани, і знімати "важкого" опорника вже на шостій хвилині заради якихось змін у тактиці було б дуже необачно. Ця заміна сталась згодом. А в думках після цього матчу з приводу цієї позиції лише одне слово: "Бражко".

Георгій Судаков — 2,5. Той, хто мав задавати тональність нашим позиційним атакам, але в збірній у Судакова проблеми були й без урахування проблем з ігровим тонусом через травму. Цього разу Георгій намагався створювати якісь цікаві рішення, але особливого успіху не мав.

Віктор Циганков — 3,5. Як і очікувалось, правий вінгер став найбільш цікавим футболістом у нашій атаці на дистанції всього поєдинку й таки знайшов свій гольовий пас. Міг би й ще один, якби Зубков не змарнував нагоду якраз перед другим пропущеним. Але виступ Циганкова все одно радше цього вечора виглядав, як осад на дні келиха доволі дешевого портвейну нашого загально командного виступу.

Владислав Ванат — 2,0. Яка тактика була в голові у Реброва, коли він відправляв грати Ваната на вістря проти трьох центральних захисників? Нам це не відомо, і навряд чи хтось колись про це розповідатиме. Шукати вільний простір за такої щільності оборони суперників? Залишається лише побажати вдачі авантюристам у такому випадку. А може сподівання були саме на те, що в якомусь зіткненні нападник таки зламає Гіна? Що ж, тоді план спрацював дуже добре. Але це не те, що ми хотіли побачити від форварда цього вечора. Як треба, продемонстрував інший футболіст.

Олександр Зубков — 2,5. Український футбол на поточному етапі свого розвитку виявився не здатним спродокувати гравця на лівий фланг атаки такого, щоб обходитись без усіх цих "може зіграти також і на цій позиції". Для Зубкова цей край поля не є рідним, тож тут шанси, як під час підкидання монетки — щось та й буде, але результат може не сподобатись. Цього разу Олександр знайшов свій один гольовий шанс, але змарнував його. Більшого ні сам не створив, ані партнери не підготували.

Олексій Гуцуляк — 3,0. Попередня до гольової передача на рахунку нашої команди була саме у виконанні Гуцуляка, хоча насправді той навіс у нього не вийшов якісним, і трохи пощастило з траєкторією м’яча та руху Циганкова. Але Олексій усе одно свою якість довів бездоганним відсотком передач за пів години перебування на полі, що, напевно і вимагалось від нього тренерським штабом.

Олег Очеретько — 3,0. Центрального півзахисника випускали із завданням "бути всюди", чим Очеретько в підсумку й займався. Звісно, що на 60 хвилині цього вже відверто вимагала ситуація на полі, і чи була б потреба в цих діях від Олега, якщо б він грав із перших хвилин номінального опорника — велике питання без відповіді.

Роман Яремчук — 3,0. Нападник після гри відверто зізнався, що це був його "останній шанс потрапити на чемпіонат світу", що насправді трохи дивує, бо ми говоримо про гравця 30-річного віку. Але в чому-чому, а в бажанні під час виступів за збірну Яремчуку ніколи відмовляти не доводилось, і цього разу він також активно кинувся вперед на чужі ворота. Навіть тричі заліз до офсайду з пересердя. А можна було зробити так, щоб у всіх 16 наших гравців цього вечора так палали очі від бажання?

Матвій Пономаренко — 7,0. Чи не єдина світла пляма на цій картині глибокого космосу. Дебюту форварда можна було очікувати в цій грі, і він у підсумку стався. Але тоді, коли вже все було вирішено в плані результату. Хоча весь матч ми грали в атаці так, ніби на її вістрі мав бути саме Пономаренко, а не Ванат. Чи це тренерський штаб так розминав команду на останні хвилини? Матвію тим часом суто повага — вийшов, забив, шкода тільки, що цей гол нічого не важив у підсумку.

Микола Шапаренко — остання заміна з погляду на те, що вже байдуже, хто саме має завантажувати ті м’ячі до штрафного суперників. Шапаренко встиг це зробити одного разу з флангу, і ще кілька разів намагався загострювати з глибини.