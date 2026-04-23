Хавбек Буковини поділився своїми думками після гри з Динамо.

Вінгер Буковини Віталій Дахновський прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/2 фіналу Кубка України проти київського Динамо (0:3).

"Насамперед хочу подякувати ЗСУ за те, що ми мали змогу зіграти цей прекрасний матч, ми насправді грали для них. Дякую всім тим вболівальникам, які приїхали з Чернівців і не тільки, і так палко нас підтримували. Насправді, емоції переповнюють, шалена атмосфера.

Ми кайфували на полі, тільки якщо протягом сезону нам десь щастило, то у матчі з Динамо ми стовідсоткові моменти не забили, особливо я. Тож хочу вибачитися перед уболівальниками за це. Вважаю, що ми точно заслужили на один гол. Але ми цього не побачили, тому, на жаль, ми розчаровані.

Чесно, перший раз було стільки багато глядачів. Було одного разу, коли ми тільки вийшли з Вересом в УПЛ, тоді в Києві грали – було десь 15 тисяч уболівальників. Але там був стадіон на 60 тисяч, і це дається взнаки. А у Тернополі стадіон менший, і коли він увесь заповнений — неможливо передати цю атмосферу словами, це просто треба відчувати.

Думаю, що 100 відсотків було б інакше, якщо я б забив у свій перший момент. Якби ми забили гол і вигравали 1:0, то, напевно, Динамо більше нервувало б, тому що їм треба було б забивати, а ми грали б спокійніше. Я вважаю, що в тому моменті Нещерет дуже гарно зіграв. І він одразу після мого удару зреагував на добивання Підлепенця. В принципі, він спіймав кураж. Потім у мене ще один момент був. Він вже був на куражі, йому насправді важко було забити. Це дуже гарний, кваліфікований воротар.

Ми, в принципі, в другому таймі, на мою думку, краще грали, ніж Динамо, тому що ми більше старалися створювати моменти, пресингувати їх, особливо захисників, щоб вони більше помилялися. Вони в другій половині гри дуже багато м’ячів просто виносили вперед. Нам треба було просто забити гол — і тоді, напевно, був би переломний момент у грі. Ще раз повторюсь, що Нещерет — топовий воротар, він надійно відіграв. Напевно, він зіграв більш ключову роль, ніж ті футболісти, які забивали.

Динамівці спіймали нас на контратаках, вони використали наші, можна так сказати, слабкі сторони, вибігли в атаку і забили голи. Ми намагалися контролювати гру, робити те, що від нас вимагає тренерський штаб. Але з такою командою не можна помилятися в простих ситуаціях, бо вони одразу карають. Якщо в Першій лізі це проходило, то з Динамо, звісно, все по-іншому", — наводить слова Дахновського УПЛ ТБ.

