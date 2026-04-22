Захисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Буковиною.
22 квітня 2026, 09:30
Київське Динамо напередодні обіграло чернівецьку Буковину в гостьовому півфінальному матчі Кубка України в Тернополі.
Буковина — Динамо Київ 0:3 Відео голів та огляд півфіналу Кубка України
Після завершення гри захисник "біло-синіх" Олександр Караваєв прокоментував виступ власної команди.
"Було нелегко точно, тому що це реально кваліфікована команда, і це підтверджується тим, що вони достроково вийшли до Прем’єр-ліги. Із цим я привітав хлопців, із ким розмовляв, вони молодці.
І видно по грі, що вже готові до Прем’єр-ліги. Сьогодні нелегко нам було. Але, вважаю, все вирішив клас гравців, якість, виконавська майстерність в епізодах та моментах, коли це треба було.
Коли одна з команд реалізовує свої моменти, звісно, вона потім має перевагу. І навпаки, той, хто не користається нагодами, може надломитись психологічно, це позначається на результаті.
Кубок зараз для нас у пріоритеті. І навіть не через те, що така ситуація склалась у чемпіонаті. Зараз подвійна мотивація в нас, щоб виграти трофей, але перед нами завжди стоїть завдання вигравати і Кубок, і чемпіонат", — заявив український виконавець.
У фінальному матчі київське Динамо зустрінеться з переможцем пари Металіст 1925 — Чернігів.