Захисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Буковиною.

Київське Динамо напередодні обіграло чернівецьку Буковину в гостьовому півфінальному матчі Кубка України в Тернополі.

Буковина — Динамо Київ 0:3 Відео голів та огляд півфіналу Кубка України

Після завершення гри захисник "біло-синіх" Олександр Караваєв прокоментував виступ власної команди.

"Було нелегко точно, тому що це реально кваліфікована команда, і це підтверджується тим, що вони достроково вийшли до Прем’єр-ліги. Із цим я привітав хлопців, із ким розмовляв, вони молодці.

І видно по грі, що вже готові до Прем’єр-ліги. Сьогодні нелегко нам було. Але, вважаю, все вирішив клас гравців, якість, виконавська майстерність в епізодах та моментах, коли це треба було.

Коли одна з команд реалізовує свої моменти, звісно, вона потім має перевагу. І навпаки, той, хто не користається нагодами, може надломитись психологічно, це позначається на результаті.

Кубок зараз для нас у пріоритеті. І навіть не через те, що така ситуація склалась у чемпіонаті. Зараз подвійна мотивація в нас, щоб виграти трофей, але перед нами завжди стоїть завдання вигравати і Кубок, і чемпіонат", — заявив український виконавець.

У фінальному матчі київське Динамо зустрінеться з переможцем пари Металіст 1925 — Чернігів.