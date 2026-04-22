Півзахисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Буковиною.

Київське Динамо напередодні обіграло чернівецьку Буковину в гостьовому півфінальному матчі Кубка України в Тернополі.

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Назар Волошин прокоментував виступ власної команди.

"Емоції позитивні, адже ми змогли впевнено перемогти, а у мене вийшло індивідуально відзначитись — забити м’яч та віддати два асисти, для мене це теж дуже важливо. До матчу з боку суперника було багато гучних заяв, а ми показали, що у них немає шансів проти нас.

Ми з Віталіком Буяльським уже давно у першій команді й, можна сказати, зіграні, тому дуже добре розуміємо одне одного.

Якщо чесно, то такого аншлагу на трибунах я не очікував. Дуже класно, що навіть у такий важкий час люди можуть прийти на футбол, уболівати це дуже важливо і для них, і для нас, футболістів. Було дуже круто", — заявив український виконавець.

У фінальному матчі київське Динамо зустрінеться з переможцем пари Металіст 1925 — Чернігів.