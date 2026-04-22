Захисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Буковиною.

Київське Динамо напередодні обіграло чернівецьку Буковину в гостьовому півфінальному матчі Кубка України в Тернополі.

Буковина — Динамо Київ 0:3 Відео голів та огляд півфіналу Кубка України

Після завершення гри захисник "біло-синіх" Костянтин Вівчаренко прокоментував виступ власної команди.

"Дуже раді, що пробилися в фінал. Вийшла гарна, суто кубкова гра, було багато моментів і у нас, і в суперника.

Однозначно. Дуже вдячні вболівальникам за чудову атмосферу на стадіоні. Було навіть трохи незвично грати, адже не кожна гра проходить за такої кількості глядачів, із такою підтримкою. Такі матчі надовго залишаються в пам’яті.

Побачимо, якою буде ця команда наступного року, вони достроково вийшли до Прем’єр-ліги, тож іще зіграємо з ними. А зараз ми перемогли та крокуємо у фінал.

Руслан Нещерет провів чудовий матч, багато виручав, підстраховував. Дуже сильна гра з його боку. Позаду воротар нас виручав, а попереду хлопці реалізували свої моменти, тому все склалось добре.

Металіст 1925 чи Чернігів? Нехай переможе найсильніший.

Ми ж готуватимемось до наступної гри чемпіонату. Вона важлива, тому вже найближчим часом будемо відновлюватись і налаштовуватись", — заявив український виконавець.

У фінальному матчі київське Динамо зустрінеться з переможцем пари Металіст 1925 — Чернігів.