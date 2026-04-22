Захисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Буковиною.
Костянтин Вівчаренко, фото ФК Динамо Київ
22 квітня 2026, 09:10
Київське Динамо напередодні обіграло чернівецьку Буковину в гостьовому півфінальному матчі Кубка України в Тернополі.
Після завершення гри захисник "біло-синіх" Костянтин Вівчаренко прокоментував виступ власної команди.
"Дуже раді, що пробилися в фінал. Вийшла гарна, суто кубкова гра, було багато моментів і у нас, і в суперника.
Однозначно. Дуже вдячні вболівальникам за чудову атмосферу на стадіоні. Було навіть трохи незвично грати, адже не кожна гра проходить за такої кількості глядачів, із такою підтримкою. Такі матчі надовго залишаються в пам’яті.
Побачимо, якою буде ця команда наступного року, вони достроково вийшли до Прем’єр-ліги, тож іще зіграємо з ними. А зараз ми перемогли та крокуємо у фінал.
Руслан Нещерет провів чудовий матч, багато виручав, підстраховував. Дуже сильна гра з його боку. Позаду воротар нас виручав, а попереду хлопці реалізували свої моменти, тому все склалось добре.
Металіст 1925 чи Чернігів? Нехай переможе найсильніший.
Ми ж готуватимемось до наступної гри чемпіонату. Вона важлива, тому вже найближчим часом будемо відновлюватись і налаштовуватись", — заявив український виконавець.
У фінальному матчі київське Динамо зустрінеться з переможцем пари Металіст 1925 — Чернігів.