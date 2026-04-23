Наставник "гірників" поділився своїми емоціями після гри з Зорею.

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував перемогу своєї команди у перенесеному матчі УПЛ проти луганської Зорі (2:1).

"Спочатку, з вашого дозволу та користуючись нагодою, хотів би наголосити, що сьогодні в моїй рідній країні, у Туреччині, відзначається День дітей. Це свято, яке свого часу було запроваджене Мустафою Кемалем Ататюрком, є дуже важливим, і я хотів би побажати миру, спокою та злагоди всім дітям у всьому світі.

Щодо відриву в шість очок над ЛНЗ, то розслабленість просто неможлива в наших умовах. І так, ми щоразу втомлюємося іще більше на дистанції сезону, проте щоразу це того вартує. Знаєте, грати на великому стадіоні, заповненому 90 тисячами вболівальників, – це легко, у такий час доби грати із Зорею тут, на цьому стадіоні – це вимагає великих моральних зусиль. І я вдячний своїм гравцям, що вони зуміли їх продемонструвати.

Ми вдалися до зміни кількох позицій, що вбачали коректним з огляду на точкове планування та з урахуванням сильних сторін нашого суперника. І я постійно, ви мали змогу це бачити, із лави запасних, а також у роздягальні, підштовхував своїх гравців, підказував, додавав їм драйву. І вони виконали дійсно гарну роботу, тому можу запевнити, що зараз, поки ми не маємо жодної можливості розслабитися, це важлива перемога.

Але ми не будемо розслаблятися, доки не пролунає фінальний свисток останнього матчу, який точно гарантує нам титул. Тож наразі все дуже просто й прозаїчно – готуємося до наступного суперника, з яким зустрінемося вже в неділю.

Я завжди розмовляю зі своїми гравцями, і насамперед мені дуже подобається в Шахтарі, що тут вибудована стратегія та погляд на майбутнє, яке намагаються будувати день за днем, крок за кроком. Проспер Обах безпосередньо є частиною цього світлого майбутнього. Учора ввечері, коли ми вирішили випустити його в стартовому складі, я одразу поспілкувався з ним, пояснив тактичні вимоги, які я хочу від нього бачити в цій грі. Безумовно, на моє переконання, він додає від гри до гри, я повністю задоволений його прогресом і тим, як він себе проявляє. Слід зрозуміти просту істину: молодим гравцям потрібен час, вони не можуть бути топовими виконавцями одразу. Тому я не маю жодних сумнівів, що він забʼє багато голів, здобуде безліч титулів і впише своє імʼя в історію цього клубу.

Дії Шахтаря під час стандартів? Ми постійно розмовляємо з гравцями також і про це. Важливо розуміти, що ми проводимо матчі без перебільшення що три дні. І сьогодні я задоволений тим, як ми відпрацювали. Проте я постійно наголошую на необхідності допрацьовувати такі моменти, як добивання, що можуть виникати за подібних ситуацій. Так, на жаль, іноді ми пропускаємо внаслідок цього – як, наприклад, у грі з ЛНЗ. Але нам банально бракує часу, оскільки більшість його ми проводимо просто в аналітичній кімнаті, де розбираємо стандартні положення лише на відео, а не маємо можливості відпрацювати їх на полі та застосувати практично. Тому, так, теоретично ми здобуваємо якісь знання, але, на жаль, їх недостатньо. Я міг би вдатися до полеміки та розповісти про те, наскільки ми обмежені в нашому календарі, проте вважаю, що це буде не зовсім доречним", — наводить слова Турана прес-служба клубу.

