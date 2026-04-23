Гравець луганської команди поділився своїми емоціями після гри з "гірниками".

Захисник луганської Зорі Навін Малиш прокоментував поразку своєї команди у перенесеному матчі УПЛ проти донецького Шахтаря (1:2).

"Емоції дуже змішані, тому що забив дебютний гол за Зорю, ще й у ворота Шахтаря, тому дуже цьому радий, але, звісно, в кінці ось цей епізод з пенальті – не знаю. Якщо чесно, я вважаю, що там гра чиста була, але це вже нехай розбирають інші, хто за це відповідає.

Я для себе розумію просто, що Траоре дуже сильний фізично гравець. Він сам мене тримав – це не те, що я його один тримав. Ми разом боролися за м’яч, і він просто тримав мене також. Я не знаю, чесно.

У моменті з голом я опинився в правильному місці, там, де потрібно було – і так вийшло, що якраз без опіки був. Прийняв м’яч і дивлюся, що ніхто не накриває, побачив ворота – прийняв рішення, що треба пробивати з такої позиції.

Так, звісно, були близьки до очок, тому що пропустили, можна сказати, вже в кінці матчу. Плюс у першому таймі було досить багато моментів, які можна було реалізовувати. Я хочу подякувати команді за гру, мені сподобалося, як ми сьогодні виглядали проти Шахтаря", — наводить слова Малиша УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Зоря — Шахтар.