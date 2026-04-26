Кривбас не втримав перевагу 4:1 і програв у драматичному матчі.

Головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен прокоментував драматичну поразку від Динамо Київ (5:6) у матчі 25-го туру УПЛ.

Наставник відзначив, що його команда вдало реалізувала тактичний план у першому таймі, зробивши ставку на агресивну гру з двома нападниками. Особливо він виділив гру Глейкер Мендоза, який оформив покер:

“М’яч доходив до Мендози, і він забив чотири фантастичні голи. Ми не показували ідеальний футбол, але доставляли м’яч туди, куди хотіли”.

За словами ван Леувена, такі матчі — чудова можливість для гравців проявити себе:

“Це шанс "продати" себе у грі проти Динамо. Думаю, сьогодні він це зробив — показав техніку, енергію і якість”.

Після перерви, коли Кривбас вів 4:1, команда не змогла втримати перевагу. Тренер визнав проблеми в обороні:

“Ми говорили в перерві, що все починається з нуля. Але припустилися помилок і втратили дисципліну в захисті”.

Окремо наставник жорстко розкритикував роботу арбітра:

“Арбітр був дуже зарозумілим, не пішовши до VAR. Було багато складних рішень не на нашу користь. Я вважаю, що він провів слабкий матч”.

Нагадаємо, що поєдинок між Кривбасом та Динамо Київ став найрезультативнішим в історії чемпіонату України. Після цієї гри криворіжці посідають сьоме місце з 40 очками.