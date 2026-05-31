Німеччина

Гравець збірної Німеччини домовився про продовження угоди з клубом Бундесліги до 2029 року.

За інформацією авторитетного німецького видання Sky Germany, нападник збірної Німеччини Деніз Ундав досяг принципової згоди з керівництвом Штутгарта щодо підписання нового контракту. Очікується, що за умовами оновленої угоди футболіст залишиться у клубі до літа 2029 року.

Керівництво швабів вирішило діяти на випередження, адже чинна трудова угода Ундава з клубом була розрахована до літа 2027 року.

Нападник вперше приєднався до Штутгарта влітку 2023 року на правах оренди з англійського Брайтона. Після того, як він блискуче вписався в гру команди та став одним із лідерів атаки, влітку 2024 року німецький клуб успішно провів переговори та повністю викупив його контракт, зробивши повноцінним гравцем своєї команди.

Деніз продовжує виправдовувати довіру тренерського штабу та вболівальників. У цьому сезоні він залишається головною ударною силою команди попереду: загалом у поточній кампанії Ундав зіграв 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 18 голів та віддав 9 результативних передач та отримав виклик на ЧС-2026.

Стабільна гра у Бундеслізі, виступи на євроарені та регулярні виклики до національної збірної Німеччини міцно тримають його статус на трансферному ринку. Наразі авторитетний портал Transfermarkt оцінює 29-річного нападника у 28 мільйонів євро. За підсумками сезону Штутгарт посів 4 місце у Бундеслізі та кваліфікувався до Ліги чемпіонів вперше за довгий час.