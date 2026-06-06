Україна

Максим Білий поділився своїми думками після гри з Лівим Берегом.

Тренер Олександрії Максим Білий прокоментував нічийний результат у першому матчі плейоф за місце в УПЛ проти Лівого Берега (1:1).

"У першому таймі, поки у нас були сили, виконували все, в принципі. Контролювали гру. Не м’яч а гру. Забили гол, мали ще можливості. Спекотна погода була і десь видно футболісти не були готові до таких умов. Хоча перед цим ми тренувалися, перед тим були дні, де не було такої спеки. Що не радує – відлуння минулого сезону. Пропускаємо м’яч – якась невпевненість йде, всі поопускали голову.

Не знаю, чи можна так казати, добре, що була тривога у футбольному плані. Була потрібна пауза, щоб струсити пацанів. Не можемо так грати вдома. Не маємо права. Сказав, як є. Хлопцям треба було діставати своє хозяйство, можна так сказати, і показувати, що ми команда Прем’єр-ліги. Аналізуватимемо все, наступна гра за чотири дні. Треба з’ясувати, де ми просіли, у чому проблема. Ну 30 хвилин другого тайму — ми не маємо права так грати.

Першочергово це ментальна, друге – це фізична складова. Бо команді важко. Дихати нема чим, складно себе змусити, важкий сезон позаду. Але більше ментальна складова: тільки пропустили гол і все – гри немає. Ось у цьому проблема", — наводить слова Білого УПЛ ТБ.

На Football.uа доступний для перегляду відеоогляд матчу Олександрія — Лівий Берег.