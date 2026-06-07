Україна

До списку потрапили 24 футболісти, серед яких Забарний і Маліновський, які пропускали попередню гру.

Тренерський штаб збірної України на чолі з Андреа Мальдерою оприлюднив список футболістів, які зможуть взяти участь у товариському матчі проти Данії.

До заявки на майбутній поєдинок увійшли 24 гравці. У порівнянні з попередньою зустріччю проти Польщі до складу повернулися захисник Ілля Забарний та півзахисник Руслан Маліновський.

Склад збірної України на матч із Данією:

Воротарі: Анатолій Трубін, Руслан Нещерет, Владислав Єрмаков.

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Ілля Забарний, Тарас Михавко, Едуард Сарапій, Віталій Миколенко, Олександр Романчук.

Півзахисники: Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Єгор Назарина, Олександр Назаренко, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Георгій Судаков, Віктор Циганков, Руслан Маліновський, Володимир Бражко, Данило Ігнатенко.

Нападники: Роман Яремчук, Матвій Пономаренко, Артем Довбик.

Нагадаємо, раніше Андреа Мальдера підтвердив, що Забарний і Маліновський розпочнуть зустріч із Данією у стартовому складі.