Україна

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 6 червня 2026 року.

Завершилася 1564 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Сили спеціальних операцій ЗСУ разом із Силами безпілотних систем та Службою безпеки уразили військово-морську базу Балтійського флоту рф "Кронштадт", що спричинило займання. На тлі цього портове місто Кронштадт, яке адміністративно належить до Санкт-Петербурга, закрили на в’їзд і виїзд.

- Українського генерал-полковника у відставці Володимира Бедриківського затримали в Польщі. Генерала підозрюють у тому, що на початку цього місяця він запропонував грошову винагороду державному службовцю у Варшаві.

- Оператори безпілотників 3 полку Сил спеціальних операцій (ССО) взяли під повітряний контроль частину сухопутного маршруту російських військових до Криму — українські дрони знищують військову техніку та руйнують логістичні шляхи росіян на важливому для окупантів маршруті Мелітополь — Чонгар.

- Глава Офісу президента України Кирило Буданов у Польщі зустрівся з міністром оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем. Серед іншого, вони обговорили рішення України назвати один із військових підрозділів "імені Героїв УПА".

- Ексдепутат Тягнибок, який є комбатом 128 ОВМБр, зазнав поранення від удару дрона.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



З початку цієї доби фіксується висока інтенсивність бойових дій: окупаційні війська здійснили 64 штурми позицій українських підрозділів. Водночас російська артилерія продовжує щільні обстріли українського прикордоння.

Упродовж дня на Сумщині під вогневе ураження противника потрапили Рогізне, Рижівка, Кореньок, Бунякине, Бачівськ, Сохни, Нескучне, Вовківка, Сопич та Прогрес. Також зафіксовано авіаційний удар по населеному пункту Ворожба Сумської області.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося два бойових зіткнення. На цих же ділянках противник тридцять разів обстріляв оборонні рубежі та прилеглі населені пункти.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники здійснили одну спробу прориву оборони в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському відтинку фронту підрозділи окупаційних військ два рази атакували з метою витіснення українських сил поблизу Піщаного та Куп’янська. Одне бойове зіткнення наразі продовжується.

Наступальну активність агресор виявив і на Лиманському напрямку, де зафіксовано чотири штурмові спроби поблизу населених пунктів Новоселівка, Ставки та Дробишеве. Одне бойове зіткнення тут триває.

На Слов’янському напрямку українські підрозділи нейтралізували одну спробу противника просунутися вперед у районі населеного пункту Крива Лука.

На Краматорському напрямку зафіксовано одну наступальну дію ворога поблизу населеного пункту Часів Яр, яка завершилася безрезультатно.

На Костянтинівському напрямку українські війська успішно стримали дванадцять атак противника, який намагався подолати оборонні лінії в районах Костянтинівки, Іванопілля, Русинового Яру та Іллінівки.

На Покровському напрямку зафіксовано 21 штурмову дію з метою витіснення українських підрозділів із займаних позицій біля Торецького, Вільного, Нового Донбасу, Заповідного, Новоолександрівки, Родинського, Шевченка, Гришиного, Сергіївки, Котлиного, Новопавлівки та Удачного. П'ять бойових зіткнень продовжуються досі.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили п'ять ворожих штурмів у районах населених пунктів Товсте, Січневе, Новоселівка, Вороне та Вербове. Одне бойове зіткнення триває в ці хвилини.

На Гуляйпільському напрямку українські підрозділи стримали вісім атак противника поблизу Добропілля, Воздвижівки, Залізничного, Оленокостянтинівки, Староукраїнки, Гуляйпільського та Чарівного. Ще шість боїв тривають.

На Оріхівському напрямку наступальних дій з боку російських окупаційних військ протягом дня не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку поточного дня відбулося два бойових зіткнення в районах Антонівського мосту та острова Білогрудий.

На решті ділянок фронту суттєвих змін в оперативно-тактичній обстановці не відбулося, спроб просування з боку противника не виявлено.

Українські військові продовжують послідовно зменшувати бойовий потенціал сил загарбників як безпосередньо на лінії зіткнення, так і в їхньому тилу.



Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!