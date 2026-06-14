Україна

Джастін Лонвейк поділився емоціями від повернення до Динамо.

Півзахисник київського Динамо Джастін Лонвейк прокоментував своє повернення до "біло-синіх" після оренди в нідерландській Фортуні.

"Дуже радий повернутися до Динамо й із нетерпінням чекаю на повернення до тренувань разом із командою. Багато нових гравців, новий тренер, тож попереду, сподіваюся, новий цікавий досвід.

Я спілкувався з тренером місяць-два тому. Він розповів, що хоче бачити в мені. Я знаю, над чим мені потрібно працювати, і віддаватимуся повністю, щоб досягти цього.

На початку року я зазнав непростого ушкодження, через що втратив багато ігрового часу. Але перед завершенням сезону набрав фізичні кондиції, повернувся до тренувань, тож можу сказати, що зараз я повністю готовий", — наводить слова Лонвейка прес-служба клубу.

Раніше Динамо оголосило розклад своїх контрольних матчів у рамках підготовки до нового сезону.