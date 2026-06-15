Україна

Ексфутболіста не стало у віці 39 років, його тіло наразі перебуває у Греції.

На 40-му році життя помер колишній півзахисник Ворскли, Волині, Говерли та низки інших клубів В’ячеслав Шарпар.

Про трагічну подію повідомила мати футболіста Валентина Шарпар. За її словами, В’ячеслав пішов із життя 2 червня.

"Сьогодні мені дуже непросто писати ці слова. 2 червня трагічно пішов із життя наш дорогий і благословенний син В’ячеслав.

Він прийшов у наше життя як велика радість і став для нас справжнім даром Божим. Ми мали щастя бачити, як він росте, дорослішає, мріє, наполегливо йде до своєї мети і здійснює її, ставши відомим футболістом. Ми раділи його успіхам, його силі, його таланту.

Він залишив після себе найдорожчий спадок – чотирьох прекрасних дітей, наших онуків. І навіть сьогодні, коли біль здається нестерпним, ми дякуємо Богові за кожен день, який був подарований нам разом із ним.

Зараз тіло В’ячеслава перебуває в Греції. Попереду складний шлях повернення його додому, в Україну, щоб ми могли провести його в останню путь за нашими християнськими традиціями", — написала мати Шарпара у Фейсбук.

Шарпар найбільше запам’ятався виступами за Ворсклу та Волинь. У складі полтавського клубу він провів кілька яскравих сезонів, а також відзначився голом у ворота лондонського Арсенала в матчі Ліги Європи сезону-2018/19.

Упродовж кар’єри хавбек також захищав кольори київського Арсенала, Говерли, казахстанського Атирау та інших команд. На його рахунку два матчі за молодіжну збірну України. Професійну кар’єру футболіст завершив у 2021 році у складі Волині.