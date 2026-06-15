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Юнацька збірна України U-19 готується до Євро-2026.

Головний тренер юнацької збірної України U-19 Дмитро Михайленко прокоментував майбутню підготовку до Євро-2026, яка відбудеться у Польщі.

"Травм немає, склад, мені здається, максимально сильний із тих, що може бути. Нелегко давався вибір, тому що дуже багато гравців передивилися, дуже багато спілкувалися. Нам треба було вибрати двох гравців на позиції. Тому я думаю, всі ті гравці, які у списку, — це найсильніші наразі в Україні гравці.

Група суперників на турнірі? Мені здається, дуже рівна група, принаймні на папері. Немає якихось явних аутсайдерів. Звісно, гра покаже. Усе дуже залежить від стану гравців, перш за все фізичного, тому що це час відпусток і багато гравців приїхали, умовно кажучи, з відпочинку. Ми їх готували, але все одно це не була постійна тренувальна форма.

Тому тут усе залежатиме від багатьох факторів, і перший з них — як фізично команда буде підготовлена. Ми вже з цією проблемою стикалися два роки тому в Північній Ірландії, і було важко, особливо проти Норвегії — команди, яка була в сезоні, на ходу. І нам було дуже важко не тільки з ними, а й з латвійцями також. Тому, я думаю, за десять днів у Польщі ми маємо зробити все, щоб команда фізично вийшла на оптимальний рівень.

Якщо ти не граєш у такому щільному графіку, то це важко, ніхто не готовий до такого. Треба адаптуватися, треба звикати до цього. Там втрачається перш за все вибуховість, втрачається різкість. Якщо грати через два на третій день, будучи неадаптованим — буде важко. Але я думаю, що по ходу турніру команда набиратиме форму, як це було два роки тому. І друге — є ротація гравців, можна розподіляти навантаження, думати, як діяти, виходити з таких ситуацій і не лякатися того, що ми граємо часто.

Можливість напряму потрапити на чемпіонат світу? Мені здається, це стимул і мотивація. Це ні в якому разі не тиск для будь-якого гравця високого рівня. Такий челендж — це кайф, це виклик і це можливість показати себе і проявити себе, можливість потрапити на турнір ще крутіший, ніж чемпіонат Європи. Тому це має бути тільки хороша мотивація для всіх гравців і для тренерів.

Ми сьогодні ввечері розраховуємо бути у Польщі. Відзавтра починаються тренування, спрямовані перш за все на покращення фізичної готовності. Хлопці вже працювали з нашим тренером із фізпідготовки. Хтось два тижні, хтось менше, тому що є різні дати завершення сезону: хтось закінчив у квітні, хтось — у травні, деякі ще в червні грали. Відповідно, у всіх різний період відпочинку і різний стан готовності.

Тому завдання на ці десять днів — підвести всіх до приблизно однакового рівня фізичної готовності. По-друге, важливо буде працювати над взаємодією, тому що є нові виконавці. Також плануємо зіграти дві товариські гри, щоб відпрацювати взаємодію і різні ігрові сценарії. Загалом у нас буде десяти тренувань і щонайменше дві гри", — наводить слова Михайленка прес-служба клубу.

Нагадаємо, Україна U-19 на Євро-2026 зіграє проти Хорватії (29 червня), Сербії (2 липня) та Італії (5 липня).