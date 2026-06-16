Україна

Коротун оцінив виступ команди в минулому сезоні.

Віцепрезидент ФК Харків Юрій Коротун прокоментував виступ команди в минулому сезоні, а також пояснив причини зміни назви клубу та оновлення емблеми.

За словами функціонера, клуб не ставив перед собою завдання виходу в єврокубки, тому оцінювати сезон виключно через цей результат некоректно.

"Цього сезону ми ніколи не озвучували мети про єврокубки. Оцінювати роботу Бартуловича через призму невиходу до єврокубків журналісти не мають права, бо ми цього не озвучували. Ще рік тому ми раділи шампанській перемозі над Лівим берегом та виходу в УПЛ. Ми посіли 5-е місце і зупинилися за крок від фіналу, це трагедія, але сказати, що ми не виконали завдання, я не можу. Ми закріпилися в УПЛ і сезон записуємо в актив", — зазначив Коротун.

Також Коротун розповів про трансферні плани клубу на літнє міжсезоння. За його словами, команда готується до активної роботи на ринку.

"Якщо виходить завершення контрактів у першу чергу, то я думаю, що поповнення буде мінімум у футболістів 5. Зараз ведеться дійсно багато роботи в спортивному відділі — як спортивний директор, так і президент особисто бере участь у переговорах по нових гравцях. На жаль, підтвердити, окрім одного, я не можу, тому що реально фактів немає. А цього одного, я думаю, побачать п’ять", — сказав Коротун.

ФК Харків завершив минулий сезон на 5-й позиції в чемпіонаті України та дійшов до півфіналу Кубка України.