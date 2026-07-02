Луганський клуб орендував хавбека полтавської Ворскли.
Іван Нестеренко, fczorya.com
02 липня 2026, 18:30
Атакувальний півзахисник Іван Нестеренко вдруге поспіль залишив Ворсклу на правах оренди.
Офіційний сайт Зорі повідомляє, що 22-річний українець виступатиме за неї до завершення сезону-2026/27. Протягом минулої кампанії плеймейкер представляв Оболонь, відзначившись одним голом і одним асистом у 22-х матчах усіх турнірів.
За даними порталу Transfermarkt, контракт Нестеренка з Ворсклою розраховано до кінця 2027 року.
Нагадаємо, свою угоду із Зорею нещодавно оновив досвідчений оборонець Ігор Пердута.