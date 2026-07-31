Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку кваліфікації Ліги конференцій, що відбувся 30 липня 2026 року.

Черкаський ЛНЗ у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги конференцій поступився бельгійському Генту в серії післяматчевих пенальті.

Як і у першому матчі, основний час завершився з нічийним результатом без забитих м'ячів. Екстра-тайми також пройшли без голів.

При цьому загалом була рівна гра, де кожна команда боялася власних помилок і діяла оборежно, особливо біля своїх воріт. Гент лише трохи перевершив ЛНЗ за ударами по воротах 17:13, як і у площину воріт – 4:3. Володіння м'ячем 59:41 на користь бельгійців.

Таким чином, доля путівки до наступного раунду була розіграна у серії пенальті, де сильнішими були гравці Гента з рахунком 4:2.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Гент — ЛНЗ у рамках другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА-2026/27:

*Гент — ЛНЗ 0:0 (4:2 — пен.) (перший матч — 0:0)

Гент: Руф — Нгом (Волкарт, 105+1), Берджесс, ван дер Гейден, Араужу — Лопеш, Бенеш (де Влігер, 46), Делорж (Сонко, 84) — Горе (Сек, 117), Вергара (Сіссе, 70), Дін (Кадрі, 84).

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч (Кітела, 110), Горін, Муравський, Драмбаєв — Якубу, Пастух (Твердохліб, 120+1), Рябов (Таллес, 110) — Ассінор (Кравчук, 106), Девід (Микитишин, 68), Кузик.

Попередження: Берджесс, Руф.