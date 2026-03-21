Україна: Перша ліга

У продовженні 19 туру Першої ліги.

У рамках 19-го туру української Першої ліги ФК Чернігів на домашній арені зазнав відчутної поразки від команди Фенікс-Маріуполь. Гості не лише повезли додому важливі три очки, а й взяли повноцінний реванш за нещодавню кубкову драму, коли чернігівці вибили їх у чвертьфіналі турніру в серії післяматчевих пенальті.

Гості агресивно розпочали гру та швидко вийшли вперед. Владислав Сидоренко завдав підступного удару з гострого кута — м'яч вдарився об дальню штангу і залетів у сітку. Маріупольці закріпили успіх завдяки командним діям. Чергову масовану атаку влучним ударом результативно завершив Артур Ременяк.

Чернігів спробував повернути інтригу ще до перерви. Андрій Новіков виграв силову боротьбу в опонента і холоднокровно розстріляв воротаря гостей, подарувавши надію місцевим вболівальникам. Будь-які плани господарів на камбек швидко зруйнував Павло Оріховський. Він виконав бездоганний штрафний удар, відправивши м'яч точно у правий верхній кут воріт чернігівців.

Кинувши всі сили на порятунок матчу, ФК Чернігів оголив тили. Цим скористалися гості: швидка контратака завершилася точним ударом Олега Синиці, який поставив остаточну крапку в цьому протистоянні.

Завдяки перемозі Фенікс-Маріуполь обійшов Чернігів та тепер посідає 10 місце у турнірній таблиці, містяни трішки нижче — 12 сходинка. Обидва колективи мають 19 пунктів.

ФК Чернігів — Фенікс-Маріуполь - 1:4

Голи: Новіков, 33 — Сидоренко, 14, Ременяк, 26, Оріховський, 47, Синиця, 87

Поєдинок між Прикарпаттям та Лівим Берегом завершився нульовою нічиєю. Команди так і не змогли визначити сильнішого, хоча загальний малюнок гри залишав надії на результативний футбол.

Через втрачені очки відставання киян від конкурентів зросло: тепер їх відділяє від Буковини вже 11 очок. Прикарпаття посідає 6 сходинку, маючи у своєму активі 26 очок.

Прикарпаття — Лівий Берег — 0:0

Черноморец у заключному матчі ігрового дня дотиснув Юксу. Переможний мʼяч на 70 хвилині гри забив Олексій Хобленко. Це вже 5 гол на рахунку нападника.

Перемога стала дуже важливою для команди Григорчука, адже моряки обійшли Лівий Берег у у таблиці. Наразі, одесити знаходяться на 2 позиції з 41 пунктами. Юкса залишається у середині: 8 сходинка та 23 бали відповідно

Чорноморець — ЮКСА 1:0

Гол: Хобленко 70