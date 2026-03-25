Україна: Перша ліга

Клуб із Першої ліги також хоче брати участь у реформах.

Житомирське Полісся на початку тижня виступило із закликом щодо довічного відсторонення одного з арбітрів української Прем’єр-ліги та реформи регламенту роботи суддів у національній першості загалом.

До ініціативи "вовків" після цього долучились такі клуби, як рівненський Верес, криворізький Кривбас, київська Оболонь, СК Полтава, ковалівський Колос та харківський Металіст 1925, а також черкаський ЛНЗ та львівський Рух.

Не залишився осторонь і представник Першої ліги одеський Чорноморець, який планує повернення до "елітного" дивізіону на наступний сезон.

"Футбольний клуб Чорноморець підтримує Футбольний клуб Полісся у прагненні навести порядок у суддівському корпусі українського футболу.

Наявність проблем у сучасному українському футболі складно заперечувати.

Ми повністю підтримуємо звернення ФК Полісся, а також загальну ініціативу щодо підняття системних і болючих питань, які тривалий час залишаються невирішеними.

Ідеться, зокрема, про зростання кількості суддівських помилок, що безпосередньо впливають на результати матчів і турнірну таблицю.

Важливо підкреслити, що проблема не обмежується окремими поєдинками чи клубами — від некваліфікованих рішень арбітрів страждають усі. Не є винятком і Динамо, і наш клуб — ФК Чорноморець, який також утрачав важливі очки через подібні ситуації.

Переконані, що у питаннях чесності та прозорості український футбол має бути єдиним. Ми всі зацікавлені у справедливому арбітражі та чесній грі", — ідеться в заяві одеського клубу.