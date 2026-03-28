Україна: Перша ліга

20-й тур подарував результативні матчі та інтригу у боротьбі за місця у верхній частині таблиці.

28 березня стартував 20-й тур Першої ліги України сезону-2025/26, у рамках якого відбулися чотири поєдинки.

Запорізький Металург взяв реванш у ЮКСА з Тарасівки за поразку в першому колі, здобувши виїзну перемогу 3:1. У складі гостей відзначилися Кириченко з пенальті, Сейтхалілов та Юречко, тоді як у господарів гол престижу забив Емере.

Харківський Металіст на власному полі переграв Вікторію завдяки результативним ударам Теплякова та Цвіренка, а сумчанин Шарай відзначився голом у кінцівці зустрічі, встановивши рахунок 2:1.

У дербі Хмельниччини Агробізнес обіграв Поділля з мінімальним рахунком 1:0 після голу Романа Толочка на 26-й хвилині.

Одеський Чорноморець не зміг втримати перемогу проти Фенікс-Маріуполя. Попов вивів гостей уперед ще у першому таймі, проте Балан зрівняв рахунок у другій половині матчу, зафіксувавши нічию 1:1.

Результати матчів 20-го туру Першої ліги:

ЮКСА – Металург 1:3

Металіст – Вікторія 2:1

Поділля – Агробізнес 0:1

Фенікс-Маріуполь – Чорноморець 1:1