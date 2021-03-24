ЧМ-2022. Отбор
В список игроков на матч с действующими чемпионами мира попало 23 футболиста.
Андрей Ярмоленко, getty images
24 марта 2021, 11:02
Стала известна заявка сборной Украины на матч квалификации ЧМ-2022 против Франции, об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Вратари: Андрей Пятов, Георгий Бущан, Анатолий Трубин
Защитники: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Сергей Кривцов, Александр Сирота, Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Руслан Малиновский, Евгений Коноплянка, Марлос, Александр Зубков, Александр Зинченко, Евгений Макаренко, Виктор Коваленко
Нападающие: Роман Яремчук, Жуниор Мораес.
Вне заявки оказались Андрей Ярмоленко, Владимир Шепелев, Андрей Лунин, Дмитрий Ризнык и Александр Тымчик.
Напомним, что Украина сыграет в Париже с Францией сегодня, 24-го марта. Стартовый свисток — в 21:45 по киевскому времени. Следить за событиями матча вы сможете в нашей текстовой онлайн-трансляции.
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