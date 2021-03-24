ЧМ-2022. Отбор

Украинский голкипер поделился своими мыслями о предстоящем матче против Франции.

Вратарь донецкого Шахтера и сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал предстоящий поединок отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против национальной команды Франции.

"Трудно кого-то выделить в составе соперника. Каждый игрок сборной Франции, каждый на своей позиции — один из лучших в мире. Очень хорошая команда. Нужно посмотреть на нее, разобрать и готовиться к матчу.

Трудно не наблюдать за игрой такого нападающего, как Мбаппе. Все и так знают, что он топ-футболист. Однако я считаю, что в противостояниях с лучшими ты показываешь, на что способен, что умеешь. Поэтому хорошо играть против таких форвардов", — приводит слова Трубина пресс-служба УАФ.

Напомним, матч Франция — Украина состоится 24 марта. Начало — в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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