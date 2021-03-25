ЧМ-2022. Отбор

Полузащитник сборной Украины прокомментировал ничейный исход поединка против Франции.

В стартовом поединке квалификации к чемпионату мира-2022 сборная Украины сумела добиться ничейного результата на поле действующих чемпионов мира — национальной команды Франции (1:1).

Франция — Украина 1:1 Видео голов и обзор матча

Полузащитник "сине-желтых" Николай Шапаренко в послематчевом интервью телеканалу Футбол прокомментировал стратегически важный результат для нашей команды.

"Хотелось реабилитироваться за то досадное поражение в товарищеском матче. Хотелось показать, что мы не просто приехали отбыть номер, а выиграть матч, как минимум.

Мы понимали, что французы — очень квалифицированные, чемпионы мира. Понимали, что у нас будет много работы без мяча. Моментов было не очень много, но мы должны были использовать свой шанс", — подытожил свой краткий ответ футболист команды Андрея Шевченко.

В следующем туре сборную Украины ожидает домашний поединок против Финляндии.