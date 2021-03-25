ЧМ-2022. Отбор
Полузащитник сборной Украины прокомментировал ничейный исход поединка против Франции.
Николай Шапаренко в матче против сборной Франции, Getty Images
25 марта 2021, 06:50
В стартовом поединке квалификации к чемпионату мира-2022 сборная Украины сумела добиться ничейного результата на поле действующих чемпионов мира — национальной команды Франции (1:1).
Франция — Украина 1:1 Видео голов и обзор матча
Полузащитник "сине-желтых" Николай Шапаренко в послематчевом интервью телеканалу Футбол прокомментировал стратегически важный результат для нашей команды.
"Хотелось реабилитироваться за то досадное поражение в товарищеском матче. Хотелось показать, что мы не просто приехали отбыть номер, а выиграть матч, как минимум.
Мы понимали, что французы — очень квалифицированные, чемпионы мира. Понимали, что у нас будет много работы без мяча. Моментов было не очень много, но мы должны были использовать свой шанс", — подытожил свой краткий ответ футболист команды Андрея Шевченко.
В следующем туре сборную Украины ожидает домашний поединок против Финляндии.