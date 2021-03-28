ЧМ-2022. Отбор

Специалист рассказал о специфике выступления за национальную команду.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о специфике матчей три раза в неделю.

"У нас есть обойма игроков, с которыми мы работаем. Будем готовить тех, кто есть. У нас есть возможность перестраиваться. Есть квалифицированные игроки, которые могут играть на разных позициях.

Конечно, хотелось бы, чтобы все были здоровы. Когда есть три матча, очень важно делать правильную ротацию. Футболисты, которые играют в ведущих чемпионатах, у них есть физическая кондиция, которая позволяет им играть два-три матча в неделю на таком уровне".

"Футболисты, которые играют в Украине, им немного тяжело, потому что интенсивность украинского чемпионата намного меньше. Матчи не так часто. Динамо и Шахтер играли в кубках, в чемпионате, но все равно интенсивность, с которой они работают в УПЛ, она совершенно другая. Поэтому нужно проводить ротацию, как их использовать.

Важен фидбэк от футболистов. Если он немного подустал, должен быть честным, сказать, что не готов сейчас. В принципе у меня с ребятами таких проблем не было. У нас полное доверие", — сказал Шевченко в интервью FootballHub.

Следующий матч сборная Украины в отборе на ЧМ-2022 сыграет против Финляндии.

Матч Украина — Финляндия состоится в воскресенье, 28 марта, на НСК Олимпийский в Киеве. Стартовый свисток — в 21.45 по киевскому времени.

Ранее Football.ua вспоминал предыдущие встречи украинцев и финнов в отборе на ЧМ-2018.