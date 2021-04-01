ЧМ-2022. Отбор

Талгат Байсуфинов поделился своими мыслями после ничьи с Украиной.

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов прокомментировал ничью с Украиной (1:1) в матче третьего тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

"В первом тайме моя команда действовала вяло. Возможно, сказались долгий перелет, адаптация, изменение часовых поясов. Однако снова второй матч на сборе мы провели не очень... Впрочем, во втором тайме мы доказали, что при желании можно изменить все. Именно в этом направлении мы и будем двигаться", — приводит слова Байсуфинова официальный сайт УАФ.

Видеообзор матча Украина — Казахстан можно посмотреть на Football.ua.

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