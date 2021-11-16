ЧМ-2022. Отбор

Подводим итоги голосования по предстоящему матчу.

В рамках заключительного матча отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины на выезде сыграет против сборной Боснии и Герцеговины.

Football.ua провел опрос среди читателей, целью которого было узнать их мнение касаемо возможного выхода команды Александра Петракова в плей-офф раунд ЧМ-2022.

Как итог, лишь 39,3 процента респондентов верят в успешный результат в матче против боснийцев. 60,7 процентов считают, что сборная не сможет попасть в стыковые матчи.

Поединок Босния и Герцеговина — Украина состоится в 21:45 по киевскому времени. Следите за развитием событий в матчей с помощью текстовой онлайн-трансляции матча на нашем сайте.