ЧМ-2022. Отбор

Универсал "сине-желтых" поделился своими мыслями накануне игры с Боснией и Герцеговиной.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал предстоящий поединок отборочного цикла ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

"Мы в Боснию в любом случае приехали за победой, для нас ничего не меняется. Турнирная таблица обязывает нас выжать весь свой максимум и показать зрелищную игру, чтобы добыть нужные три очка.

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Будем надеяться, что сборная Франции обыграет Финляндию, а мы сможем пройти в плей-офф", — сказал Зинченко в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, матч Босния и Герцеговина — Украина состоится во вторник, 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.